Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways прокомментировала сообщения СМИ о предположительной поломке и качестве самолетов Boeing-787 Dreamliner.

В декабре, после появления таких сообщений, компания заявила, что один из «Дримлайнеров» был направлен на плановое обслуживание и модификацию. В новом сообщении перевозчика говорится, что на аналогичные процедуры направлено второе воздушное судно этого типа. Всего в парке Uzbekistan Airways три Boeing-787.

«Uzbekistan Airways продолжает выполнять полеты, соответствующие международным стандартам. Все воздушные суда в составе авиапарка Uzbekistan Airways регулярно проходят плановый техосмотр и модификацию, на время которых самолеты снимаются с рейсов. Для обеспечения безопасности полетов того уровня, к которому привыкли пассажиры Национальной авиакомпании, данные процедуры применяются и к новым воздушным судам, в числе которых Boeing-787 Dreamliner», — отмечается в официальном сообщении перевозчика.

«Во избежание распространения неверной информации и домыслов о парке самолетов Boeing-787 Dreamliner Uzbekistan Airways будет организован брифинг с участием представителей компаний Boeing и General Electric. Представители компаний-производителей данного типа самолета и его двигателей подробно ответят на все возникающие вопросы», — сообщили в авиакомпании.