Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана 15 января одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 тысяч сумов, сообщил Центральный банк в своем telegram-канале.

Банкнота более крупного номинала вводится в обращение в целях повышения удобства для населения при осуществлении расчетов наличными деньгами, сокращения затрат, связанных с осуществлением расчетов, хранением и транспортировкой наличных денег, повышения эффективности обслуживания населения банкоматами, а также оптимизации банкнотного ряда национальной валюты, говорится в сообщении.

Выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлен в пределах текущих объемов денежной массы и не должен привести к ее росту, отметили в ЦБ.

Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центробанком в средствах массовой информации.

Крупнейшая банкнота в настоящее время имеет номинал 50 тысяч сумов, она была введена в обращение в августе 2017 года.