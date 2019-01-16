18 января в Ташкенте откроется выставка «Авангард сквозь время и пространство» из коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого. Выставка будет проходить в Галерее изобразительного искусства до 18 февраля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства культуры.

Будут представлены 126 произведений русского и узбекского авангарда, среди которых работы творческого объединения «Бубновый валет» Роберта Фалька и Василия Рождественского, туркестанских художников Александра Волкова, Урала Тансыкбаева, Александра Николаева (Усто Мумин) и Виктора Уфимцева.

В Ташкент также привезли картину Владимира Лысенко «Бык» — символ музея Савицкого.

Организаторами выступили Министерство культуры, Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого и Галерея изобразительного искусства.