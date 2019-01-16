Важнейшей задачей каждого сервисного центра является качественное обслуживание клиентов в кратчайшие сроки. Для успешного выполнения работы требуются не только квалифицированные специалисты, но и правильная организация рабочих процессов и учет клиентских запросов.
Внедрение SAP в деятельность сервисных центров Artel выводит их производительность на новый уровень.
SAP — это компьютерная система для автоматизации профессиональной деятельности представителей различных специализаций, а также клиентов. Система состоит из множества функциональных блоков для решения задач в разных сферах деятельности:
- бухгалтерия и отдел финансов;
- бюджетирование, казначейство;
- работа с персоналом, административная деятельность;
- снабжение, складирование, логистика (SCM, EWM);
- системное администрирование, контроль данных и web-сервисов и так далее.
Система SAP используется в большинстве крупных корпораций: Apple, Walmart, Amazon, General Motors, «Газпром» и «Газпром Нефть», «Лукойл» и «ТНК», алмазная компания «Алроса» и множество других гигантов.
На территории Республики Узбекистан функционируют 34 сервисных центра Artel. Также в компании имеется собственный автопарк с 55 автомобилями, с помощью которых специалисты сервисного центра готовы своевременно оказать услуги потребителям.
Оснащенные инновационной системой SAP сервисные центры Artel готовы удовлетворить клиентские запросы и сделать это быстрее и точнее, чем когда-либо.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (+998) 78−148−88−88.
Сайт: artelgroup.org
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