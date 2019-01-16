Уполномоченные по правам человека Узбекистана Улугбек Мухаммадиев и России Татьяна Москалькова подписали 16 января в Ташкенте меморандум о сотрудничестве, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Документ предусматривает ускорение рассмотрения обращений граждан двух стран — теперь это будет занимать не более одного месяца. Он включает укрепление двустороннего взаимодействия по 10 направлениям и затрагивает обмен информационно-аналитическим материалами, проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, конференций, семинаров, в том числе на международных площадках.

За последние три года число совместно рассмотренных обращений институтами омбудсмена двух стран выросло в 2,5 раза — до 38. В основном, они связаны с пребыванием трудовых мигрантов из Узбекистана в России, а также обеспечением прав человека в ходе судебно-следственных мероприятий, отметили во время круглого стола.

Татьяна Москалькова рассказала о сложностях в сфере защиты прав мигрантов. На территории России работают 2 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана, что порождает массу вопросов, связанных с защитой их прав. В частности, значительное количество граждан выдворяется из страны.

«Мы подвергаем человека глубокому стрессу, но мы видим пути решения вопросов, и первый — правовое просвещение. Мы будем просить помочь нам в этом вопросе, чтобы каждый выезжающий имел на руках памятку, что он не может находиться в стране больше определенного срока, и если он на день просрочит, то не может находиться в России год или два. Ко мне приходит большое количество людей, попавших в эту ситуацию, а у них уже здесь семья, дети. И я каждый раз добиваюсь, чтобы, в виде исключения, снялись эти ограничения, потому что воссоединение семьи тоже очень важно», — отметила Татьяна Москалькова.

По итогам круглого стола был также подписан меморандум о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека России и Национальным центром по правам человека Узбекистана. Меморандум предусматривает взаимный обмен опытом по вопросам содействия соблюдения государством обязательств по международным конвенциям и соглашениям в области прав человека.