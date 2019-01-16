В отношении нескольких сотрудников Управления внутренних дел Андижанской области возбуждены уголовные дела. Обвиняемые в качестве меры пресечения заключены под стражу, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сотрудники УВД обвиняются по статьям 206 (превышение власти или должностных полномочий) и 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса.

Уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой 19 декабря. Дело ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.

Как сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах, задержаны четыре сотрудника отдела уголовного розыска, а также первый заместитель начальника УВД Андижанской области подполковник Туланбоя Раззакова, назначенный на эту должность в сентябре 2017 года.