Следствие по уголовному делу в отношении Мухиддина Асомиддинова, бывшего председателя наблюдательного совета банка «Алп Жамол», ликвидированного в марте 2010 года, возобновлено. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Уголовное дело, возбужденное по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей) и другим статьям Уголовного кодекса, было приостановлено в связи с нахождением Мухиддина Асомиддинова в розыске. В связи с его добровольным возвращением и привлечением к следствию уголовное дело возобновлено.

«С учетом раскаяния обвиняемого в содеянном, добровольного возмещения в полном объеме нанесенного ущерба и активного сотрудничества со следствием примененная в его отношении мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на подписку о надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следственные действия по уголовному делу ведутся Генеральной прокуратурой.

Банк «Алп Жамол», созданный в марте 1998 года, был одним из первых частных банков Узбекистана. В марте 2010 года Центральный банк отозвал его лицензию на право проведения банковских операций и генеральную лицензию на проведение операций в иностранной валюте за нарушения банковского законодательства.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 118,6 млрд сумов, число клиентов превышало 155,78 тысячи юридических и физических лиц. Помимо Ташкента, банк присутствовал в Ташкентской, Кашкадарьинской, Наманганской и Самаркандской областях.