Хоким Бухарской области Уктам Барноев примирил хокима Алатского района Шерали Саломова и главу фермерского хозяйства «Шухрат» Орифа Дурматова, пишет издание Xabar.uz. Днем ранее сообщалось, что хоким избил фермера и принудил его перевести 25 млн сумов на счет другого фермерского хозяйства.

На встрече с активом Алатского района Уктам Барноев осудил действия Шерали Саломова, которые, по мнению хокима области, «никак не соответствуют политике удовлетворения нужд народа».

Уктам Барноев предупредил, что при повторении такого случая в области в отношении руководителей будут приняты жесткие меры.

«Я лично поговорил с алатским фермером Орифом Дурматовым. Он оказался трудолюбивым, честным, храбрым, гордым человеком. Он повел себя смело, правильно поняв ситуацию с хокимом [района]. Отныне этот фермер будет в поле моего зрения. Мы должны поддерживать таких фермеров. Несправедливой политики в Бухаре быть не должно», — подчеркнул хоким области.

Хоким Алатского района принес извинения фермеру перед всеми собравшимися.

Учитывая сожаление и извинения Шерали Саломова, а также исходя из предложений и рекомендаций актива района, Уктам Барноев примирил стороны.

Какова судьба перечисленных на счет другого фермера денег, не сообщается.