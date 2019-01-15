Дублирование сбора документов в бумажном и электронном формате при оформлении заграничного паспорта необходимо для дополнительной сверки данных. Об этом во вторник сообщил директор Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев.

По его словам, система выдачи загранпаспортов пока еще работает в режиме отладки. Оформление загранпаспортов началось с января.

То, что система работает в тестовом режиме, не говорит о том, что есть возможность выдачи «неправильного» паспорта. «Все соответствует международным требованиям. Есть процесс обработки данных, связанных со сбором информации», — пояснил он.

Нажмиддин Тураходжаев признал, что «получается как бы дублирование» сбора информации, когда в пункте сбора собираются и биометрические данные, в том числе делается электронная фотография, и информация на бумаге.

«Со временем от бумажных дел мы будем отходить… На период тестирования мы оставили механизм дополнительной сверки этих данных», — сказал он.

По словам главы ГЦП, тестовый период продлится два-три месяца. Однако отказаться от «бумажной волокиты» можно будет только после обновления нормативно-правовой базы. Точных сроков полного перехода на электронный формат он не назвал, хотя заверил, что это случится в ближайшем будущем.

«Мы идем к этому, чтобы люди не возились с кучей бумаг, не подтверждали их и так далее. Когда состоится полный переход на электронный формат, граждане смогут дома оформлять биографические данные, а в пунктах сбора будут сдавать только отпечатки пальцев и фотографии», — заявил он.