30 января подходит к концу масштабная акция Xonadon от сети рынков MEDIAPARK Bozori. Времени осталось совсем мало.
Любой желающий может попытать свое счастье и поучаствовать в розыгрыше, главным призом которого является квартира мечты в Gardens Residence.
Как получить шанс выиграть квартиру?
Купив технику на рынке MEDIAPARK Bozori с чеком от 2 млн сумов и заполнив купон, покупатель становится участником акции. Помимо квартиры в розыгрыше участвует огромное количество других призов: бытовая техника, предметы домашнего уюта, ваучеры на покупку мебели и картины.
Каждая мечта должна стать реальностью. MEDIAPARK поможет сделать к ней первый шаг.
В акции также участвуют покупки, совершенные в мебельных комплексах Atlas Mebel, магазинах домашнего уюта Señor & Señorita и арт-галерее Autograph.
Подробные условия акции доступны по ссылке.
На правах рекламы.