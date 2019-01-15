30 января подходит к концу масштабная акция Xonadon от сети рынков MEDIAPARK Bozori. Времени осталось совсем мало.

Любой желающий может попытать свое счастье и поучаствовать в розыгрыше, главным призом которого является квартира мечты в Gardens Residence.





Как получить шанс выиграть квартиру?

Купив технику на рынке MEDIAPARK Bozori с чеком от 2 млн сумов и заполнив купон, покупатель становится участником акции. Помимо квартиры в розыгрыше участвует огромное количество других призов: бытовая техника, предметы домашнего уюта, ваучеры на покупку мебели и картины.

Каждая мечта должна стать реальностью. MEDIAPARK поможет сделать к ней первый шаг.

В акции также участвуют покупки, совершенные в мебельных комплексах Atlas Mebel, магазинах домашнего уюта Señor & Señorita и арт-галерее Autograph.

Подробные условия акции доступны по ссылке.

На правах рекламы.