15 января в связи с резким изменением погодных условий есть опасность схода снежной лавины на промежутке 228−253 км автомагистрали А-373 Ташкент-Ош перевала Камчик. Предупреждение опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения безопасности на перевале Камчик временно приостановлено автомобильное движение.

По данным Узгидромета, лавинная опасность сохранится до 18 января включительно по всем горным регионам Узбекистана. В ближайшие сутки на Камчике ожидается снег. Температура ночью −5…0, днем — 0…+5 градусов.