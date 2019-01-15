Идентификационные карты, заменяющие паспорт гражданина Узбекистана (ID-карты), планируется начать внедрять с 2021 года, сообщил директор Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров Нажмиддин Тураходжаев.

Постановлением президента от 18 апреля 2018 года планировалось внедрить систему ID-карт в Ташкенте в пилотном режиме с 1 ноября, однако срок был изменен.

Ссылаясь на постановление главы государства от 26 декабря (документа в свободном доступе нет), Нажмиддин Тураходжаев сообщил, что ID-карты будут поэтапно внедряться с 2021 года, а возможно, и раньше. До этого должна быть подготовлена нужная инфраструктура.

«Биометрический паспорт гражданина Узбекистана является основным носителем информации как на электронном, так и на бумажном носителе. В паспорте есть место прописки, свидетельство о регистрации или расторжении брака и другие учетные записи, которые требуются в государственных учреждениях. С вводом ID-карт мы должны перенести всю эту информацию на электронный чип карты. Вся республика должна быть готова, ID-карта должна быть функциональной. Гражданин идет в любое госучреждение, у которого должны быть соответствующие устройство, инфраструктура», — отметил он.

«ID-карты будут, они будут вводиться поэтапно с 2021 года, может, и раньше, но мы к этому должны хорошо подготовиться», — пояснил Нажмиддин Тураходжаев.

По его словам, Государственный центр персонализации технически готов внедрять документы нового образца «уже сейчас». «Но чтобы граждане не сталкивались с трудностями, [паспорт] должен быть функциональным вне нашего ведомства. Мы сейчас разрабатываем целую цепочку технологических процессов, будем готовить государственные органы, которые пользуются этими учетными записями, по мере возможности и необходимости будем вводить в действие», — сказал Нажмиддин Тураходжаев.

Как мы писали ранее, ID-карты постепенно заменят текущие национальные паспорта граждан (для выезда за рубеж с этого года вводятся отдельные загранпаспорта) и станут основным инструментом при получении государственных услуг и пользовании системой «Электронного правительства».