Ежегодно ученики центра «Галилейка» принимают участие в международных олимпиадах по ментальной арифметике от крупнейшей ассоциации PAMA Global. Ведь именно «Галилейка» является единственным официальным представителем данной ассоциации в Узбекистане.

Олимпиада прошла 30 декабря 2018 года в одном из крупнейших отелей Куала-Лумпура — Berjaya Times Square. Масштаб мероприятия был огромен: здесь присутствовало 1,5 тысячи человек, а 765 участников из 24 стран боролись за звания лучших по ментальной арифметике.





Узбекистан представили семь учеников центра «Галилейка» в различных категориях: А (6−7 лет), B (8−9 лет), С (10−13 лет), D (14−16 лет), а также в специальном призовом турнире — категория F (без возрастных ограничений).

Данные категории являются международным стандартом, и даже наиболее легкая из них — А — включает в себя умножение и деление ментально, то есть через представление абакуса (абакус — специальные счеты, которые используются на занятиях по ментальной арифметике).





Для достижения каждой из категорий необходимо заниматься определенное количество лет. Например, для достижения категории D потребуется минимум 4 года. Однако ученики «Галилейка» не имели такого количества времени, ведь ментальная арифметика в Узбекистане является ровесницей центра — ей всего три года.

Несмотря на сравнительно небольшое время занятий в центре (1,5 года), ученики «Галилейки» показали высокий уровень качества и с достоинством сражались за первенство с детьми из других стран, которые занимаются по 5−7 лет, а это многого стоит. Участие в таком масштабном событии стало огромным достижением для всех учеников центра.

Вся команда из Узбекистана с нетерпением ждала оглашения результатов, и вот наступил торжественный момент — объявление победителей олимпиады в каждой категории. Все замерли в ожидании и волнении, и после многократных объявлений приходит понимание, что все ученики центра «Галилейка» стали победителями олимпиады. Счастью и восторгу не было предела, ведь когда семь из семи становятся победителями в сложнейшей мировой олимпиаде, где защищается не только честь центра, но и честь целой страны, это означает лишь одно — центр «Галилейка» идет в верном направлении, и это полная победа.





Ученики центра «Галилейка» уже стали победителями международных олимпиад в России, ОАЭ и Малайзии. Следующая цель — победа на международной олимпиаде в Тайланде в этом году.

Присоединившись к центру «Галилейка», дети получают возможность:

обучаться по международным стандартам;

участвовать в международных олимпиадах мирового формата, защищая честь страны;

проходить ежегодное международное тестирование и получать сертификаты, которые котируются в 25 странах мира;

всесторонне развиваться;

достичь успеха в будущем.

Галилейка №1

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