Узбекистан и Германия подписали соглашения о реализации проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, нефтехимии и энергетики на 4 млрд долларов по итогам бизнес-форума в Берлине 14 января, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей 243 компаний и банков Германии, узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра, председатель Госкоминвестиций Сухроб Холмурадов.

С компаниями ThyssenKrupp, The Linde Group, TAKRAF и Siemens подписаны документы в нефтегазовом секторе, сфере нефтехимии и энергетики.

В области здравоохранения и фармацевтики подписано соглашение, в частности, с Fresenius Medical Care.

В области сельского хозяйства и пищевой сфере партнерами Узбекистана стали DMK Baby и Ney technologien.

Кроме того, были визированы документы по строительству отелей и производству строительных материалов компаниями Plaza Hotel, Knauf и Falk-Porsche-Technik.

Помимо этого, с банками Deutsche Bank, Commerzbank, Landesbank Berlin AG, KfW, AKA Bank достигнуты договоренности о выделении кредитных средств коммерческим банкам Узбекистана.

В ходе форума подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 516 млн долларов, предусматривающие реализацию проектов в области энергетики и переработки бытовых отходов в Каракалпакстане и Хорезмской области.

В рамках инициативы президента по созданию центров поддержки инвесторов в Ташкенте коммерческие банки впервые достигли договоренностей по реализации проектов с участием частных предпринимателей Узбекистана на общую сумму 557 млн долларов за счет кредитных линий немецких банков с привлечением ведущих поставщиков технологий и оборудования Германии.

Напомним, 21−23 января президент Узбекистана совершит официальный визит в Германию.