К 2020 году Единая электронная система билетных операций (ЕЭСБО) с использованием блокчейна будет внедрена в работу учреждений культуры и искусства, следует из постановления Кабинета Министров от 10 января.

Блокчейн будет использоваться в ЕЭСБО для оптимизации внутренних процессов и повышения прозрачности билетных операций, осуществляемых юридическими лицами, подключенными к системе, и обеспечения целостности данных об операциях, совершенных пользователями системы.

Фонду развития культуры и искусства предписано до 1 января 2020 года создать и запустить систему. Кроме того, совместно с Центральным банком до 1 апреля 2020 года фонд внедрит оплату электронных билетов в иностранной валюте с применением интернет-эквайринга в рамках ЕЭСБО.

Предприятия, работающие в сфере культуры и искусства, в том числе театры, кинотеатры, а также сервисы по продаже электронных билетов на мероприятия, имеют право подключиться к ЕЭСБО.

Для подключения к системе организациям культуры и искусства необходимо подать заявку, которая будет рассмотрена в течение 10 дней, при необходимости будет производиться техническая экспертиза, затем с заявителем заключается договор. Уполномоченный орган будет взимать с абонентов 6% от стоимости проданных электронных билетов, валютные же средства конвертируются в национальную валюту по курсу обслуживающего коммерческого банка.

В зависимости от значимости и уровня посещаемости мероприятия будет определяться один из видов верификации пользователей:

Базовый — верификация с помощью электронной почты;

Средний — с помощью номера телефона;

Высокий — использование персонального идентификационного номера физического лица.

При посещении мероприятий с высоким уровнем верификации пользователь должен будет подтвердить личность при входе в зрительный зал или концертную площадку.

Средства, полученные от сервисного сбора — 6% от стоимости успешной операции по продаже электронных билетов — будут направляться в Фонд развития культуры и искусства для содержания ЕЭСБО, а также финансирования мероприятий, предусмотренных, в том числе, программой реновации музеев.