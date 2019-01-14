9 января примерно в 15:40 22-летний сын главы фермерского хозяйства в Касансайском районе Наманганской области покончил с собой в сарае во дворе своего дома.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что причины неизвестны. Место инцидента посетили прокурор района, следователь прокуратуры и следователи районного ОВД. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.

В районном отделе внутренних дел «Газете.uz» подтвердили, что молодой человек в тот день принял участие в собрании в хокимияте вместо своего отца. Собрание по вопросам сельского хозяйства вел начальник ОВД района.

Радио «Озодлик» со ссылкой на одного из жителей района сообщило, что на собрании звучали «острые слова» в отношении главы фермерского хозяйства и его сына. По данным Генпрокуратуры, установлено, что на собрании молодому человеку никто не грубил и каких-либо претензий не высказывал. С собрания в хокимияте он вернулся в нормальном расположении духа. По каким мотивам он совершил самоубийство, родителям неизвестно, сообщили в ведомстве.

В ноябре сообщалось о самоубийстве главы фермерского хозяйства в Джизакской области.