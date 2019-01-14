Теннисист из Узбекистана Денис Истомин в 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Матч продолжался 1 час и 56 минут и завершился со счетом 3:0 — 6/3, 6/4, 6/3. 37-летний Роджер Федерер (3-е место в мировом рейтинге) выполнил 14 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти.

На счету 32-летнего Дениса Истомина (101-е место) 4 эйса, 1 двойная и ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга Роджер Федерер сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, который обыграл японца Тацуму Ито — 3:0 (7/5, 6/1, 7/6).

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