GROSS INSURANCE — динамично развивающаяся страховая компания Узбекистана. За годы своей работы она стала одной из ведущих компаний и продолжает демонстрировать высокие темпы роста основных финансовых показателей.

По итогам 2018 года объем страховых премий по обязательным и добровольным видам страхования превысил 150 млрд сумов, что обеспечило рост на 185% по сравнению с 2017 годом.

Компанией было заключено более 567 тысяч страховых договоров, обязательства по которым составили более 218 трлн сумов.

Оперативность, качество, своевременное урегулирование и выплата страхового возмещения в максимально короткие сроки — главные составляющие клиентоориентированной стратегии развития GROSS INSURANCE.

Финансовая надежность компании подтверждена высоким уровнем платежеспособности с позитивными перспективами на уровне uzA++ (наивысший уровень финансовой надежности).

Так, по итогам 2018 года компанией рассмотрено и урегулировано страховых претензий на сумму более 14,5 млрд сумов, что на 126% больше, чем в 2017 году.

Компания всегда выступает за честное и справедливое партнерство. Клиенты GROSS INSURANCE — флагманы авиационной, нефтегазовой и строительной отраслей промышленности, крупные компании с участием иностранного капитала, зарубежные представительства, коммерческие банки — уверены в своевременности выполнения страховых обязательств.

В качестве перестраховщиков компания выбирает международные компании с высоким рейтингом и хорошей репутацией, что позволяет урегулировать даже крупные убытки в установленный срок.

С помощью международных партнеров GROSS INSURANCE успешно урегулирует страховые события с туристами в различных странах, грузами на месте события за рубежом, воздушными судами и сельскохозяйственными рисками.

Надежность GROSS INSURANCE сформировала отличную репутацию по перестрахованию и позволяет принимать риски от других страховых компаний, а также работать с мировыми перестраховочными брокерами в доверительных и дружеских отношениях.

GROSS INSURANCE не останавливается на достигнутом и продолжает расширять региональную сеть, а также спектр предоставляемых услуг и страховых продуктов, количество которых на сегодняшний день превысило сотню.





У компании действует круглосуточный центр поддержки клиентов, начата работа собственной профессиональной медицинской группы по обслуживанию застрахованных лиц, в 2018 году было внедрено онлайн-страхование — амбиции компании позволяют GROSS INSURANCE создавать новые возможности для клиентов и предлагать удобные варианты их решения.

Планов на 2019 год намечено много, компания планирует их последовательное воплощение, делая инновации повседневной работой коллектива.

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