Сборная Узбекистана завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке в Джакарте, проходившем с 8 по 13 января, сообщила в Facebook Федерация велоспорта страны. Это самый успешный результат в истории Узбекистана.

Ольга Забелинская стала обладательницей трех медалей — золотой, серебряной и бронзовой. Янина Кускова завоевала «серебро» и «бронзу», Мураджон Халмурадов — «бронзу». Екатерина Кнебелева и Ольга Забелинская также получили бронзовую награду в парной гонке.

Соревнования предоставляют рейтинговые баллы спортсменам для участия в 32-х летних Олимпийских и 16-х Паралимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Команду к чемпионату готовил тренер Рустам Нуритдинов. В составе сборной были Ольга Забелинская, Алексей Фомовский, Данил Евдокимов, Мураджон Халмурадов, Екатерина Кнебелова, а также Янина Кускова и Дмитрий Сирко, для которых это был первый чемпионат Азии.