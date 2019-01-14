Теннисист из Узбекистана Денис Истомин в 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Матч пройдет 14 января в 14:15 (по ташкентскому времени).

32-летний Денис Истомин (101-е место в мировом рейтинге) и 37-летний Роджер Федерер (3-е место) встречались шесть раз, включая первый круг Australian Open-2006, и во всех шести случаях побеждал швейцарец.

Стоит отметить, что в 2017 году Денис Истомин обыграл рекордсмена Australian Open Новака Джоковича со счетом 3:2 — 7/6(10), 5/7, 2/6, 7/6(6), 6/4. Тогда шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».

«Помню, как в 2017 году Истомин обыграл Новака. Тот матч я посмотрел практически целиком. У меня тоже были сложные игры с Денисом. Он отлично чувствует себя на быстрых кортах», — сказал Роджер Федерер.

На проходящем 9−27 января Australian Open в Мельбурне участвуют 128 спортсменов. Призовой фонд турнира составляет 42,8 млн долларов. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.