Владельцем 100% акций акционерно-коммерческого банка Asia Alliance Bank (AAB, создан в 2009 году) стало государство в лице Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Теперь в Узбекистане пять государственных банков.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе AAB, 45% акций банка были выкуплены государством в октябре прошлого года. Банк провел эмиссию акций и привлек новых акционеров в лице государственных учреждений.

Согласно Единому порталу корпоративной информации, 21 декабря были досрочно прекращены полномочия состава совета банка и ревизионной комиссии и избраны новые члены.

Ранее совет состоял из представителей частных компаний — главы представительства Next Tech Energy B. V., менеджера представительства Gor Investment Limited, директора Musaffo Niyat, менеджера Central Asian Engineering и других.

Теперь в нем числятся представители Кабинета Министров, Госкомконкуренции, Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов и Министерства экономики (реорганизуется в Министерство экономики и промышленности). Члены ревизионной комиссии также полностью состоят из представителей госучреждений.

Представитель Musaffo Niyat отказался комментировать сделку из-за ее конфиденциальности, добавив, что она прошла по обоюдному согласию сторон.

Распоряжением Кабинета Министров от 27 декабря было утверждено решение о выпуске дополнительных акций банка за счет направления дивидендов по итогам 2017 года в размере 27,48 млрд сумов на увеличение уставного капитала.

Ранее уставный капитал банка составлял 140 млрд сумов и был разделен на 560 миллионов штук простых акций номинальной стоимостью 250 сумов каждая. Теперь он составляет 167,48 млрд сумов.

В послании парламенту в декабре президент Узбекистана заявил, что большой уровень государственного присутствия (83% капитала банков принадлежит государству) является «главной проблемой в банковской системе» страны.

«Это препятствует здоровой конкуренции в банковском секторе и негативно влияет на качество оказываемых услуг», — отметил руководитель страны. «Мы будем поэтапно сокращать долю государственных банков за счет притока в банковскую систему частного и иностранного капитала», — отметил он.

Банки Узбекистана

Государственные банки: Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Народный банк, «Асака», Asia Alliance Bank, «Пойтахт банк».

Акционерно-коммерческие банки: «Ипотека-банк», Узпромстройбанк, «Агробанк», «Кишлок курилиш банк», «Туронбанк», «Микрокредитбанк», «Алокабанк», банк «Ипак йули», «Капиталбанк», Invest Finance Bank, «Универсал банк», «Узагроэкспортбанк», «Мадад инвест банк».

Частные банки: «Трастбанк», «Туркистон», «Давр-банк», Ravnaq-bank, Hi-Tech Bank, «Ориент Финанс».

Банки с участием иностранного капитала: «Савдогар», Hamkorbank, KDB Bank Uzbekistan, Ziraat Bank Uzbekistan, «Садерат Банк Ташкент».

В 2019 году ожидается открытие филиалов казахстанского Halyk Bank и грузинского TBC Bank.