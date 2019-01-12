В августе 2018 года в Узбекистане состоялось открытие и презентация нового аппарата для проведения лучевой терапии — линейного ускорителя Infinity от компании Elekta (Великобритании). Это первый современный ускоритель в республике, обладающий техническими параметрами, аналогов которым нет ни в одном аппарате других производителей: многопластинчатой диафрагмой со 160 вольфрамовыми лепестками, каждый из которых снабжен рубиновым наконечником. Скорость их перемещения составляет 6,5 см/сек, а система оптических зеркал позволяет с большой точностью располагать лепестки согласно рассчитанным параметрам. Это позволяет максимально точно облучить опухоль с минимальной лучевой нагрузкой на здоровые органы и ткани.





Аппарат универсален и дает возможность проводить как стандартное лечение, так и использовать все современные высокоточные технологии: лучевую терапию с модуляцией интенсивности пучка, объемно-модулированную лучевую терапию и лучевую терапию под управлением изображений.

Кроме того, весь радиотерапевтический комплекс обеспечен многоступенчатой системой защиты и гарантии качества, что практически исключает возможность радиационных аварий и негативного воздействия человеческого фактора.

Важнейшим фактором стабильной и бесперебойной работы такого сложного оборудования являлось создание локальной службы технической поддержки в лице OOO UMN Medical (Узбекистан), имеющей подготовленных инженеров и весь спектр необходимого оборудования, а также склад необходимых запасных частей.

Большая предварительная работа по строительству, подготовке помещений, инсталляции оборудования и обучению персонала была проведена директором РНПИМЦОиР Мирзаголибом Тилляшайховым. Под его непосредственным руководством началась новая эра развития онкологии.

Благодаря большому практическому опыту и академическим знаниям, а также длительному интенсивному обучению, организованному компанией Elekta, врачи инженеры-физики этого отделения смогли уже спустя несколько месяцев от момента инсталляции первого линейного ускорителя внедрить в клиническую практику все современные технологии лучевой терапии и за небольшой срок пролечить более сорока больных с отличными результатами.

Недавно специалисты отделения радиотерапии РНПИМЦОиР сделали очередной шаг к освоению новой технологии стереотаксической лучевой терапии (радиохирургии).

Это достижение стало возможным благодаря совместной работе специалистов РНПИМЦОиР: к.м.н. Улугбека Убайдуллаева, физика Сувсаны Талыбовой, лечащего врача и заведующего отделением радиотерапии Жамшида Алимова.





Что такое радиохирургия или стереотаксическая лучевая терапия (SRS, SBRT, SABR)? Это подведение высоких доз ионизирующего излучения к опухолевому очагу за короткий отрезок времени с целью полного уничтожения злокачественных клеток. Благодаря особенностям стереотаксического планирования и высокому градиенту падения дозы, здоровые клетки, окружающие опухоль, полностью защищены.

Стереотаксическая радиотерапия (радиохирургия) является альтернативным методом лечения для пациентов, которым противопоказано проведение хирургического вмешательства из-за тяжелой сопутствующей патологии или расположения опухоли рядом с жизненно важными органами.

Как правило, радиохирургия проводится за один сеанс. Фракционированная стереотаксическая лучевая терапия — от трех до пяти сеансов.

Каждый сеанс — это сложный многоступенчатый процесс, требующий согласованной работы многих специалистов. При подготовке пациента к лечению производится подбор фиксирующих устройств, чтобы обеспечить его неподвижность и точность подведения дозы во время последующих процедур. Затем выполняется топометрическая подготовка на компьютерном томографе, оконтуривание опухолевого очага и органов риска на каждом компьютерном срезе с целью создания трехмерной модели облучаемого объема, клиническое и физическое планирование лучевой терапии.





Сеанс облучения проходит с использованием технологии визуального контроля по точности подведения дозы, при которой осуществляется компьютерная томография конусным пучком на лечебном столе непосредственно перед проведением процедуры. Затем производится сопоставление и сравнение фактической картины и изображений, полученных при планировании. Отклонения от исходных (планируемых) значений корректируются с точностью 0,1 мм при помощи роботизированного лечебного стола ускорителя.





При проведении первой процедуры стереотаксического лечения дозиметрические расчеты и план лечения были проконсультированы с коллегами из Беларуси, имеющими значительный опыт в проведении данного вида терапии: заведующей отделением радиотерапии Еленой Зверевой, а также медицинскими физиками Станиславом Семковским и Дарьей Лецко.

Совпадение рассчитанного плана в системе планирования с реальным распределением дозы в теле пациента составило 100%. Все процедуры лечения в последующем соответствовали жестким критериям, согласно международным рекомендациям.

Использование современных методик облучения позволяет не только излечить пациента от рака, но и выполнить это максимально щадяще для окружающих опухоль здоровых тканей, обеспечить хорошее качество жизни после лучевой терапии.

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