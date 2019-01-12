Пятьдесят пять граждан Узбекистана, включая двоих детей, были эвакуированы днем 12 января из технически неисправного автобуса в Павлодарской области Казахстана.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, автобус Van Hool (госномер 310 DHB 13) направлялся из Ташкента в Красноярск. Пассажиры сели в него в Жибек Жолы (бывшая Черняевка) в Туркестанской области Казахстана.

Автобус остановился на автодороге «Павлодар-Астана» на территории Аксуского района в 30 км от села Калкаман. Примерно в 14:10 силами павлодарского Департамента по чрезвычайным ситуациям пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева — в здание средней школы около станции «Спутник». В медицинской помощи они не нуждаются.

Для доставки пассажиров в конечный пункт назначения из Новосибирска выехал пассажирский автобус. Ориентировочное время прибытия — 13:00 13 января.