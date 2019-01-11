«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку праздничных сетов, которые можно подать на стол в Старый Новый год.
Вариант 1
Яркие и красивые блюда из этого варианта украсят праздничный стол. Это сытные, калорийные и вкусные блюда для тех, кто не боится поправиться или готов сделать послабление в своей обычной диете.
Салат-торт «Праздничный»
Этот многослойный салат удивит собравшихся за праздничным столом. Вкус у салата свежий и необычный. В нем отлично сочетаются ананасы, курица и грибы. Лучше всего собирать салат в кольце, чтобы были видны слои — так он будет выглядеть еще более эффектно.
Салат с копченостями и кукурузой
Для этого салата потребуется минимум продуктов и времени: нужно нарезать колбасу, сыр, яйца, а затем смешать их с кукурузой и майонезом. Несмотря на его простоту, вкус у салата довольно оригинальный. Он должен понравится семье и друзьям, а также будет выгодно смотреться на праздничном столе.
Салат с апельсинами и курицей
Сочетание вкусов в салате очень оригинальное и интересное. Хрустящие листья салата и кисло-сладкий апельсин отлично оттеняют вкус копченой курицы. Заправка тоже не совсем обычная — майонез нужно смешать с апельсиновым соком и горчицей. Салат получится пикантным и свежим.
Запеченная индейка
Золотистая, ароматная, с хрустящей корочкой и нежным сочным мясом индейка по праву привлечет внимание семьи и гостей. Блюдо выглядит по-настоящему празднично, а приготовить его не сложно. Главное — запастись терпением и хорошо промариновать индейку.
Кекс с сухофруктами
На десерт можно подать плотный и ароматный кекс с сухофруктами. Выпечка отличается влажным тяжелым мякишем и большим количеством разнообразных сухофруктов. Кекс получается очень сытным, поэтому много съесть его не получится. Приготовить его можно заранее, а затем дать настояться — так он станет еще вкуснее и ароматнее.
Торт «Шапка Мономаха»
Любители безе оценят этот торт по достоинству. Он удивит гостей нежным кремом и хрустящим безе на мягкой бисквитной основе. Если приготовить безе и крем заранее, то можно сэкономить время. Все, что останется в праздничный день, — это собрать торт воедино.
Вариант 2
Необычные и изящные праздничные блюда можно приготовить с подборкой рецептов из второго варианта меню.
Сырные маффины
В качестве закуски можно подать сырные маффины с оливками. Это воздушные и очень легкие мини-кексы с золотистой поджаристой корочкой и тонким сырным ароматом. Такие маффины хороши и для праздничного стола, и для завтрака, поэтому готовить их стоит в двойном объеме.
Канапе с копченостями
Закусочные канапе выгодно смотрятся на столе, одновременно являясь съедобным декором. Для этого их лучше положить на блюдо с высокой ножкой, сочетая бутерброды по цвету. Приготовить небольшие бутербродики можно за 15 минут, используя при этом самые разные продукты. В этом рецепте канапе готовят из колбасы, сыра, огурца и черного хлеба.
Говяжий язык под сметанно-горчичным соусом
Эта закуска хороша как в холодном, так и в горячем виде. У говяжьего языка необычная нежная консистенция, он вкусен и полезен. Главное — нарезать готовый язык как можно тоньше, так он пропитается соусом и станет еще вкуснее.
Говядина «Веллингтон»
Блюдо, которое подают в лучших ресторанах мира, можно приготовить дома. В приготовлении говядины «Веллингтон» есть свои тонкости, которые подробно описываются в рецепте. Мясо получается нежным и сочным, а тесто сверху — хрустящим и слоистым.
Десертные тарталетки
Такие тарталетки — настоящее спасение для работающей хозяйки. Приготовить их просто, а начинка может быть самой разной. В этом варианте тарталетки наполняются творожной начинкой, а украсят их взбитые сливки и свежие фрукты или ягоды. Это простой, красивый и вкусный десерт для любого праздничного стола.
Имбирный торт
Высокий красивый торт смогут приготовить даже начинающие кулинары. У него ароматные пышные коржи и легкий творожный крем, который замечательно сочетается с имбирем и корицей. Сверху торт можно украсить шоколадными елочками, сделать которые тоже довольно просто.
Вариант 3
Любители традиционного меню на новогоднем столе могут внести нотку новизны в подачу и приготовление блюд. Получится не менее вкусно, а гости будут приятно удивлены.
Рулет «Селедка под шубой»
Традиционный салат «Селедка под шубой» можно приготовить в виде оригинального рулета. На сборку салата потребуется чуть больше времени и внимания, чем обычно, но результат того стоит — такая подача выглядит необычно и свежо. Готовить рулет нужно за 6−7 часов до подачи на стол, чтобы он успел настояться в холодильнике.
Салат с крабовыми палочками
Если добавить в привычный салат с крабовыми палочками свежий огурец, он придаст блюду нотку свежести. Салат станет более сочным и легким, а его вкус оценят даже самые привередливые гурманы. Приготовить крабовый салат очень просто, понадобится минимум времени и усилий.
Диетический «Оливье»
Привычный салат «Оливье» может быть и легким — это разнообразит стол и понравится тем, кто сидит на диете. Вместо мяса в салат можно положить курицу, а калорийный майонез заменить легким натуральным йогуртом или нежирной сметаной. Собирать салат лучше всего в кольце — так салат получится ярким и красивым.
Баранья нога в духовке
Баранья нога, запеченная в духовке, станет отличным основным блюдом для праздничного застолья. Замариновать ее можно за день до запекания — так мясо получится еще более нежным и ароматным. Подавать ногу можно с гарниром в виде запеченного картофеля.
Творожный штоллен
Традиционная немецкая рождественская выпечка — это штоллен, кекс с сухофруктами. Его можно испечь из творожного теста, а в качестве начинки использовать марципан. Готовый штоллен нужно смазать сливочным маслом и обильно посыпать сахарной пудрой.
Торт «Сникерс»
Любители шоколада оценят этот высокий красивый торт с арахисом. Он станет настоящим украшением праздничного стола. Торт состоит из трех слоев: песочного коржа, толстого карамельно-орехового слоя и ароматного шоколадного ганаша сверху. Чтобы его приготовить, потребуется терпение и внимательность, но результат того стоит — собравшиеся за праздничным столом обязательно оценят этот сытный вкусный десерт.
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