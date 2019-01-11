В ходе визита в Самаркандскую область президент Шавкат Мирзиёев побывал в мавзолее Имама Бухари — при мемориальном комплексе создан научно-исследовательский центр. Здесь уже завершились строительные и отделочные работы, сообщила пресс-служба главы государства.





Центр будет заниматься изучением научно-духовного наследия Имама Бухари и других ученых и мыслителей, изданием научных переводов и трактовок созданных ими произведений, сбором электронных копий рукописей, хранящихся в библиотеках, архивных фондах страны и за рубежом, доведением их до населения и мирового сообщества.

На первом этаже центра работает музей, который рассказывает о жизни и научных поездках Имама Бухари. В центре музея расположена древняя копия рукописи книги «Сахихи Бухорий».





В ходе ознакомления с музеем президент отметил, что это место даст посетителям представление и знания об Имаме Бухари.

«На карте мира появился еще один центр науки. Он будет способствовать дальнейшему развитию науки в нашей стране, принесет огромную пользу. Придаст молодежи знания и силу. Здесь учащиеся и посетители получат огромную духовную пищу, извлекут уроки просветительства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Центр установил сотрудничество с Оксфордским центром исламских исследований, Кембриджским университетом Великобритании, фондом «Аль-Фуркан», Британским музеем, Институтом арабского мира, Национальной библиотекой Франции и другими очагами науки.





Научные работники центра подготовили к изданию 17 книг, таких как «Имам Бухари», «Жизнь и научное наследие Алоуддина Усманди Самарканди» и «Лубобул хадис».

Созданы электронные копии хранящихся в библиотечных фондах зарубежных стран 535 рукописей и литографических произведений. Подготовлен каталог хранящихся в центре 1168 произведений.

Глава государства дал указания по бережному хранению рукописей, их переводу и доведению до народа.

Вместе с научно-исследовательским центром Имама Бухари было построено еще одно высшее религиозное учебное заведение — Научная школа хадиса. Шавкат Мирзиёев осмотрел и ее.





Срок учебы в Научной школе хадиса составляет пять лет, форма обучения — очная. Для обучения в школе отобраны 10 одаренных выпускников средних специальных религиозных учебных заведений, которые в совершенстве владеют арабским языком и наделены способностью запоминать хадисы.

В школе наряду с науками о хадисе учащиеся будут обучаться наукам о Корану, фикху, тафсиру, истории ислама, а также иностранным языкам.

Перед школой стоят такие задачи, как изучение научно-теоретических основ наук о хадисах, организация занятий на основе традиции «мастер-ученик», сохранение религиозных ценностей в светском государстве, подготовка научно-толковых переводов и сравнительных текстов произведений знатоков хадисов, издание их на узбекском и иностранных языках, организация научных семинаров и конференций, а главное — на основе принципа «Просвещение против невежества» противодействие с помощью науки и просветительства любым проявлениям нетерпимости, экстремизма и терроризма.

В будущем выпускники Научной школы хадиса могут преподавать религиозные науки, в частности науку о хадисах, занимать в религиозных организациях должности имама-хатиба, научного работника, а также работать в качестве научного работника в научно-исследовательских центрах.

Выпускники могут продолжить учебу по специальности в магистратуре, опорной докторантуре и докторантуре Исламской академии Узбекистана.

Президент страны отметил необходимость совершенствования методов обучения в школе и развития сотрудничества с международными научными центрами.