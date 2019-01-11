Бутик New Millennium Concept Store приготовил приятную новость для мужчин, которые привыкли одеваться статусно: с 9 по 20 января здесь действуют скидки 30% на одежду и обувь европейских брендов премиум-класса.





Элегантно и стильно может смотреться только та вещь, в качестве которой нет сомнений. Именно этого критерия придерживаются производители элитной одежды. Ткань, отделка, фурнитура — в производстве одежды и обуви класса Lux уделяют пристальное внимание каждой детали. Многие модели в New Millennium созданы вручную и потому лимитированы.

В New Millennium Concept Store представлены ведущие бренды, предпочтение которым отдают люди высокого уровня: первые лица государств, звезды кино и шоу-бизнеса. Например, известнейшим поклонником немецкого бренда Bogner является Владимир Путин.





Почитатели итальянского стиля предпочитают New Millennium, и это факт. Практически на каждом лейбле в бутике можно увидеть надпись Hand made. Потому что New Millennium — это территория мужской моды высокого класса.

Независимо от предпочитаемого стиля одежды — строго делового, неформального или спортивного — можно смело отправляться в New Millennium Concept Store и подобрать себе гардероб, соответствующий статусу и положению в обществе. Опытные и внимательные продавцы-консультанты помогут выбрать стиль одежды. Благодаря скидкам каждый сможет позволить себе большее.





Бренды Castello d’Oro, Luigi Borrelli, Fedeli, Feraud, Van Laack, a.Testoni, Bogner Man и многие другие стали доступнее. Верхняя одежда, безупречные сорочки и костюмы на все случаи жизни, а также различные аксессуары — подходящий гардероб для мужчины-идеалиста.

Одеваться с иголочки — это искусство, которое откроет бутик New Millennium Concept Store.





Телефоны: (+998) 78−120−44−44, (+998) 71−212−11−11, (+998) 71−233−00−44.

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