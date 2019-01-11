LG Electronics определяет новое поколение телевизоров, представляя на выставке CES 2019 первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор.

LG Signature OLED TV R (модель 65R9) — новое слово в телевизионной технике: телевизор обладает изменяемым форм-фактором, который стал реальностью только благодаря OLED-технологии LG. Этот потрясающий продукт больше, чем демонстрация инженерного мастерства. Он предлагает непревзойденное качество изображения и звука в форм-факторе, открывающем пользователям домашних телевизоров неограниченные возможности формирования пространства для просмотра.





Современные экраны телевизоров постоянно увеличивались в размере по мере того, как повышалось их разрешение, а клиенты хотели получать все более захватывающий опыт просмотра. Обратной стороной этого процесса стали огромные черные панели, съедающие пространство комнаты, когда телевизор не используется. Даже более современные телевизоры не в состоянии предложить контраст глубокого черного, который хотят получить потребители. Стремясь сделать большие телевизоры менее заметными, производители наперегонки создают все более тонкие экраны, делая выбор в пользу максимально ненавязчивого дизайна.

Представив в прошлом году Signature OLED TV W, LG полностью отбросил традиционные представления о телевизорах, сфокусировавшись на простоте экрана. Новый продукт получил прозвище «телевизор-обои», а компания доказала, что телевизор может сочетать в себе производительность, утонченность и красоту.





Последняя разработка LG поднимает это достижение на совершенно новый уровень. Компания создала телевизор с экраном, который может волшебным образом появляться и исчезать — это революционная инновация, словно бросающая вызов логике. R в названии нового телевизора LG Signature OLED TV R означает Revolution — революцию в сегменте домашних кинотеатров, а также Redefining — переосмысление пространства благодаря его умению раскрываться и сворачиваться одним нажатием кнопки.

Гибкий OLED-телевизор по-настоящему меняет правила игры, освобождая пользователей от ограничений стен и давая им возможность формировать собственное пространство, которое отныне не будет отдано лишь под просмотр телевизора.

Тот факт, что LG Signature OLED TV R может трансформироваться, предлагая три различных формата просмотра — Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс), позволяет потребителям использовать телевизор так, как это было невозможным до эпохи OLED-технологий.





Формат Full View предлагает широкоэкранный просмотр с демонстрацией высочайшего уровня контрастности, глубины и реалистичности, которые стали неотъемлемой частью всех телевизоров LG. Выдающееся качество изображения и звука, обеспечиваемое ИИ на базе интеллектуального процессора второго поколения α (Alpha) 9, а также алгоритм глубокого обучения делают этот потрясающий телевизор единственным в своем роде.

При помощи голосового управления пользователи могут выполнять задачи с Amazon Alexa, новинкой в линейке ИИ для телевизоров от LG в 2019 году, в которую также вошла поддержка Apple AirPlay 2 и HomeKit. С AirPlay 2 пользователи могут легко просматривать видео из iTunes и других видеоприложений, а также получать доступ к музыке и фотографиям с устройств Apple напрямую через LG Signature OLED TV R. Благодаря поддержке Apple HomeKit пользователи смогут управлять телевизором LG TV через приложение Home или голосовые команды Siri.





В режиме Line View телевизор LG Signature OLED TV R может быть развернут частично, что позволяет использовать его, когда не требуется задействовать всю поверхность экрана. Пользователь может обратиться к таким функциям, как Clock (часы), Frame (фоторамка), Mood (настроение), Music (музыка) и Home Dashboard (панель управления). Воспользовавшись функцией «Часы», можно узнавать время и погоду, с функцией «Фоторамка» просматривать семейные фотографии со смартфона или создать расслабляющую атмосферу с «Настроением».

В режиме Zero View все 65 дюймов телевизора LG Signature OLED TV R скрыты в подставке. Даже в этом режиме пользователям доступна музыка и аудиоконтент, который воспроизводится через фронтальную 4.2-канальную аудиосистему Dolby Atmos мощностью 100 Вт. Премиальность продукта очевидна в каждой его детали: от отшлифованной алюминиевой поверхности корпуса до высококачественной шерстяной сетки динамиков, разработанной датской компанией Kvadrat.

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