Велогонщица Янина Кускова (2001 года рождения) в четверг заняла второе место в групповой гонке среди юниоров по итогам второго дня чемпионата Азии в Джакарте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Первое место, набрав 20 очков, заняла спортсменка из Гонконга, финишировала третьей представительница Казахстана с 8 очками.

Янина Кускова 11 января будет бороться с велогонщицей из Индии за 3−4 место в индивидуальной гонке. Сегодня также продолжит выступление Ольга Забелинская, у которой будет заезд за 1−2 место в индивидуальной гонке.

Ранее Ольга Забелинская завоевала медаль высшей пробы в групповой гонке по очкам.