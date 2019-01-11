Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента и Управление пожарной безопасности ГУВД столицы объединяются для совместной работы на период годичного эксперимента, сообщили «Газете.uz» в МЧС Узбекистана.

На видеоселекторном совещании в четверг президент Шавкат Мирзиёев отметил учащение в последнее время случаев отравления угарным газом в разных регионах страны.

Глава государства поручил в течение месяца разработать проект документа по экспериментальному объединению подразделений Управления пожарной безопасности и Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента и разработать кардинально новую систему управления.

В пятницу прошло собрание подразделений УПБ и УЧС, посвященное созданию «дорожной карты» по объединению двух ведомств.

«Решение не означает, что Главное управление пожарной безопасности сразу перейдет в МЧС. Эта система будет испытываться в течение года, а после будет принято решение о возможном распространении опыта по всей республике», — отметили в пресс-службе МЧС.

Ранее мы писали, что Шавкат Мирзиёев поручил передать Главное управление охраны МВД в ведение Национальной гвардии.