Предпринимательница Мавлуда Шерова открыла первую гостиницу в Каттакургане (Самаркандская область), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Комитета женщин Узбекистана.

В отеле, рассчитанном на 12 номеров, есть также кафе и летний фонтан. На постройку и оснащение гостиницы было направлено 1,7 млрд сумов.

В церемонии открытия участвовали вице-премьер, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева, женщины предприниматели и активисты города.

В этот же день в Каттакургане при Комитете женщин открылся Центр социальной реабилитации и адаптации (шелтер) для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.