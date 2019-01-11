На площади Дружбы народов в Ташкенте стартует военно-патриотический фестиваль в рамках празднования 27-летия образования Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Фестиваль, организуемый министерствами обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и командованием пограничных войск Службы государственной безопасности, будет проходить ежедневно с 11 по 14 января с 14:00 до 18:00, уточнило УзА.

В программе — показательные выступления военнослужащих, демонстрация военной техники и вооружения и концертная программа военного оркестра.