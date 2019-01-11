Парк Конфуция и памятник китайскому мыслителю появятся в Самарканде, сообщило «Народное слово».

По словам прораба предприятия «Курилиш материаллар комбинати» Рахима Муминова, архитектурное и дизайнерское решение парка выдержано в классических китайских традициях. Символические ворота созданы специалистами Китая из гранита, как и установленные по периметру парка классические китайские беседки с черепичной кровлей. В парке будут расставлены большие цветочные вазы и торшеры.





Центральной фигурой парка станет памятник Конфуцию. Монумент изготовлен из бронзы в Китае. За скульптурой развернуто художественное панно с историческими сюжетами, выполненное самаркандскими живописцами.

Мощение площади, укладывание брусчатки и монтаж мостов через небольшие каналы выполняется с использованием гранита и мрамора, добытых в Узбекистане.