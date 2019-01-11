«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на 12 и 13 января.

Кинопремьеры

В столице стартовали две премьеры фильмов — семейная мелодрама «Путь домой» и комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопез в главной роли.

Продолжаются показы фильмов «Мэри Поппинс возвращается», «Снежная Королева: Зазеркалье», «Т-34», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Ёлки последние», «Три богатыря и Наследница престола», «Аквамен», «Берлин-Аккурган», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy.

Фестиваль ко Дню защитников Родины 12−13 января

12−13 января на площади Дружбы народов продолжится военно-патриотический фестиваль в рамках празднования 27-летия образования Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины. В программе — показательные выступления военнослужащих, демонстрация военной техники и вооружения и концертная программа военного оркестра. Кроме того, 13 января состоится забег, посвященный Дню защитников Родины, на дистанцию 10 км. Место старта: площадь перед музеем Вооруженных Сил Узбекистана.

Детская игротека 13 января

Кафе Pottermania приглашает детей 7−12 лет и их родителей на игротеку. Ребята смогут поиграть в настольную игру «Денежный Поток» — финансовую игру, разработанную Робертом Кийосаки.

Танцевальный день открытых дверей 13 января

Zlotnikov dance centre проводит День открытых дверей. Посетители смогут попробовать популярные стили танцев с педагогами школы.

Детская программа 13 января

Герои мультфильма «Холодное сердце» будут ждать детей в кафе «Московская Пицца». В программе: хороводы у елки, кулинарный мастер-класс и аквагрим.

Старый Новый год 12 и 13 января

Развлекательная и музыкальная программы ждут в следующих барах и ресторанах: Steam bar, CMI, Na Nebe, The Chef, Art Chinor, Bar Villa, «Путешественник» и Tom Yam, Obi Hayot, Olivo, Koreana club.

Вечеринки 12 и 13 января

Популярные заведения столицы приглашают на вечеринки. Рестораны и бары, которые обещают танцевальное настроение: CMI, The Time, Fifty bar, Navvat, Level, Bourbon, Baden.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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