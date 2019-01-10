В Кодекс об административной ответственности внесены изменения, смягчающие санкции за нарушение правил паспортной системы.

Штраф за допущение лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы, проживания граждан без паспортов или других документов, удостоверяющих личность, а также допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без паспортов (документов, удостоверяющих личность), без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания отныне наказывается штрафом в 5 минимальных размеров заработной платы.

Раньше штраф составлял 10 МРЗП, а за повторное нарушение в течение года после применения штрафа — 15 МРЗП.

Дополнительно отменена административная ответственность за несвоевременное получение паспорта гражданами в возрасте до 18 лет.