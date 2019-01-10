Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 7 января внесла в свой регламент норму, позволяющую проводить групповые экскурсии, сообщил у себя в Telegram-канале член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев.

Групповые экскурсии могут быть организованы на основании письменных обращений предприятий, организаций и учреждений. Посетители могут посетить открытые заседания нижней палаты парламента, чтобы ознакомиться с порядком их проведения, но не имеют права вмешиваться в работу Законодательной палаты.

Как уточнил «Газете.uz» Расул Кушербаев, ранее в палату проводились экскурсии, но для этого не было правовой базы.