Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил укрепить материально-техническую базу обеспечения общественной безопасности и, в частности, выделить Главному управлению внутренних дел Ташкента вертолеты.

Поручение было сделано 10 января во время посещения отдела внутренних дел №7 Юнусабадского района Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В ОВД действуют оперативная дежурная часть, отделения профилактики, следствия, уголовного розыска, паспортная служба, служба психолога, пожарной безопасности, скорой помощи, чрезвычайных ситуаций и других. Для более тесной работы с женщинами здесь работают женщины-инспекторы.





В оперативной дежурной части внедрена система круглосуточного видеонаблюдения за закрепленной территорией. Отдел обслуживает жителей семь махаллей района.

Президент ознакомился с проектом оптимизации организационно-штатной структуры. Планируется перевести 86% сотрудников внутренних дел в нижнее звено, расширить их взаимодействие с хокимиятом, прокуратурой, налоговой инспекцией и другими ведомствами района.





Глава государства одобрил это предложение и отметил, что для предупреждения преступности необходима эффективная и ориентированная на граждан работа прежде всего нижних звеньев внутренних дел.

«Профилактическая работа должна базироваться на анализе, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Каждый правоохранительный орган должен обладать широкой информацией о криминогенной обстановке, для чего все государственные ведомства и общественные организации должны взаимодействовать на постоянной основе. Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Национальная гвардия, прокуратура — все должны служить народу. Вместе с тем следует усилить в обществе просветительскую работу. Необходима атмосфера всеобщей нетерпимости к преступлениям».





Президент отметил необходимость организации специального филиала Ташкентского государственного юридического университета по обучению и повышению квалификации инспекторов по профилактике и их заместителей.

Здесь же показана работа программы «Минор», обеспечивающей безопасный обмен информацией между сотрудниками внутренних дел, системы UzGPS для определения дислокации несения службы сотрудниками и отправки тревожных сообщений, а также системы, идентифицирующей личность.





Глава государства побеседовал со специалистами отдела внутренних дел — психологами и инспекторами профилактики по работе с несовершеннолетними.

«Сотрудники, тесно работающие с населением, должны глубоко знать психологию, помогать и заботиться о людях. Необходимо изучать проблемы молодежи, женщин, пошедших на преступление, оказывать им помощь через ответственные организации, моральную поддержку. Только так изменится их мировоззрение, будет результат», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев посетил кабинет паспортной службы и ознакомился с процессом оформления биометрических паспортов, осмотрел следственное помещение.





Продемонстрирована на практике деятельность единой системы оперативного управления чрезвычайными ситуациями, функционирующей на базе отдела внутренних дел.

Представлены экипажи, штатная техника и снаряжение служб спасения «1050», пожарной безопасности «101», скорой медицинской помощи «103», охраны «102».