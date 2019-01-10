Дмитрий Романович Ли назначен директором Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ), сообщили «Газете.uz» в агентстве.

Трудовую деятельность он начал в области обеспечения системы народного образования, после этого работал в сфере машиностроения и металлургии, занимая различные руководящие позиции.

С августа 2017 года работал первым заместителем директора НАПУ. В июне 2018 года Дмитрий Ли возглавил Федерацию шахмат Узбекистана.

Предыдущий директор агентства Шухрат Садиков в августе прошлого года стал министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Национальное агентство проектного управления было образовано указом президента от 24 июля 2017 года. В декабре НАПУ стало уполномоченным органом в области электронного правительства (в июле президент определил агентство уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики).