Социально уязвимые слои населения Узбекистана с 10 января освобождаются от уплаты ряда платных нотариальных услуг. Приказ об этом подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Согласно статье 331 Налогового кодекса, нуждающиеся в социальной защите слои населения освобождаются от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий.

Однако до сих пор открытым оставался вопрос взыскания у этих лиц при оформлении нотариальных действий платы за консультации правового характера, составление проектов документов и проверку запрета на отчуждение имущества.

С 10 января отдельные лица и организации освобождаются от платежей за дополнительные действия правового и технического характера.

К примеру, до настоящего времени при передаче пенсионером кому-либо доверенности на получение пенсии нотариусы взимали плату в размере 15% от минимального размера заработной платы (30409 сумов). Отныне нотариусы не будут взимать плату за эту услугу.

В течение 2018 года было удостоверено 117,1 тысячи доверенностей подобного вида, размеры платежей за дополнительные действия правового и технического характера составили 2,374 млрд сумов.

Кроме того, конкретизированы категории лиц, освобождаемых от платежей за платные услуги при совершении нотариальных действий. В их числе:

Граждане:

при засвидетельствовании верности копий документов, необходимых для получения государственных пенсий и пособий, а также по делам опеки и усыновления (удочерения);

при дарении или завещании имущества в пользу государства;

при выдаче свидетельств о праве на наследство на имущество лиц, погибших при защите Родины;

при выдаче свидетельств о праве на наследство на жилой дом, если были прописаны вместе с наследодателем в одном доме и продолжают проживать по данному адресы и после его смерти;

при удостоверении свидетельств о праве на наследование прав в области интеллектуальной собственности наследодателя;

при в удостоверении свидетельств о праве на наследство на вклады в банках, страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования, облигации государственных займов, суммы заработной платы;

при утверждении доверенности для получения пенсий и пособий;

при выдаче свидетельства о праве на наследство имущества опекунам лиц, страдающих хронической душевной болезнью;

при выдаче свидетельства о праве на наследство на страховые суммы лиц, застрахованных за счет предприятий и организаций на случай смерти и гибели от несчастного случая на производстве;

при засвидетельствовании верности копий документов для предоставления льгот членам семей лиц, участвовавших, погибших или без вести пропавших в войне 1941−1945 годов, при ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, воинов-интернационалистов в Афганистане;

при выдаче свидетельств наследникам, продолжающим деятельность в фермерском хозяйстве, о праве на наследство на имущество фермерского хозяйства

наследники, продолжающие деятельность в фермерском хозяйстве, — за выдачу им свидетельства о праве на наследство имущества фермерского хозяйства;

при утверждении исполнительных надписей по взысканию задолженности за коммунальные услуги;

при совершении исполнительных надписей, направленных на взыскание о взыскании вознаграждения, причитающегося к выплате по авторским правам;

при утверждении свидетельства о праве на наследство страховых сумм;

Организации: