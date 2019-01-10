Экономический совет по реализации «дорожной карты» основных направлений структурных реформ Узбекистана на 2019−2021 годы образован указом президента Узбекистана от 8 января.
Совет возглавляет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, в состав вошли вице-премьер — министр финансов Джамшид Кучкаров, первый заместитель советника президента Узбекистана Бекзот Мавлонов, заместители советника президента Галина Саидова и Эльёр Ганиев, первый замдиректора Национального агентства проектного управления Дмитрий Ли, председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов, бизнес-омбудсмен Дилмурод Касымов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и первый замминистра финансов Ахадбек Хайдаров.
Задачами Экономического совета определены:
- анализ и выявление проблем и рисков, препятствующих реализации социально-экономических реформ, подготовку предложений по преобразованиям в социально-экономической сфере;
- обеспечение обсуждения на ведомственном уровне и с участием общественности проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых в ходе исполнения «дорожной карты»;
- координация деятельности ответственных министерств и ведомств, организация системного мониторинга и контроля за ходом реализации «дорожной карты»;
- организация взаимодействия с международными финансовыми институтами, экспертным сообществом и СМИ по вопросам реализации реформ.
Экономический совет обеспечит подготовку следующих документов:
Стратегий:
- реформирования предприятий с долей государства — до 1 июня;
- развития национальной цифровой экономики (Цифровой Узбекистан-2030) — до 1 декабря;
- развития образования — до 1 марта 2020 года;
- развития сектора управления водными ресурсами и ирригации — до 1 сентября 2020 года;
Концепций:
- социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года — до 1 апреля;
- развития сельского хозяйства — до 1 октября;
- усиления монетарной политики и обеспечения стабильности цен — до 1 октября;
- реформирования государственной пенсионной системы — до 1 января 2020 года;
- дальнейшего развития финансового сектора — до 1 июня 2020 года;
«Дорожных карт» по:
- улучшению инвестиционного климата — до 1 апреля;
- повышению гибкости и прозрачности в сфере землепользования — до 1 ноября;
- охране окружающей среды — до 1 сентября 2020 года.
При Экономическом совете будет образована Международная экспертная группа из зарубежных специалистов, привлеченных к проработке мероприятий «дорожной карты».