Экономический совет по реализации «дорожной карты» основных направлений структурных реформ Узбекистана на 2019−2021 годы образован указом президента Узбекистана от 8 января.

Совет возглавляет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, в состав вошли вице-премьер — министр финансов Джамшид Кучкаров, первый заместитель советника президента Узбекистана Бекзот Мавлонов, заместители советника президента Галина Саидова и Эльёр Ганиев, первый замдиректора Национального агентства проектного управления Дмитрий Ли, председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов, бизнес-омбудсмен Дилмурод Касымов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и первый замминистра финансов Ахадбек Хайдаров.

Задачами Экономического совета определены:

анализ и выявление проблем и рисков, препятствующих реализации социально-экономических реформ, подготовку предложений по преобразованиям в социально-экономической сфере;

обеспечение обсуждения на ведомственном уровне и с участием общественности проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых в ходе исполнения «дорожной карты»;

координация деятельности ответственных министерств и ведомств, организация системного мониторинга и контроля за ходом реализации «дорожной карты»;

организация взаимодействия с международными финансовыми институтами, экспертным сообществом и СМИ по вопросам реализации реформ.

Экономический совет обеспечит подготовку следующих документов:

Стратегий:

реформирования предприятий с долей государства — до 1 июня;

развития национальной цифровой экономики (Цифровой Узбекистан-2030) — до 1 декабря;

развития образования — до 1 марта 2020 года;

развития сектора управления водными ресурсами и ирригации — до 1 сентября 2020 года;

Концепций:

социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года — до 1 апреля;

развития сельского хозяйства — до 1 октября;

усиления монетарной политики и обеспечения стабильности цен — до 1 октября;

реформирования государственной пенсионной системы — до 1 января 2020 года;

дальнейшего развития финансового сектора — до 1 июня 2020 года;

«Дорожных карт» по:

улучшению инвестиционного климата — до 1 апреля;

повышению гибкости и прозрачности в сфере землепользования — до 1 ноября;

охране окружающей среды — до 1 сентября 2020 года.

При Экономическом совете будет образована Международная экспертная группа из зарубежных специалистов, привлеченных к проработке мероприятий «дорожной карты».