Президент Шавкат Мирзиёев в четверг провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения мира и общественной безопасности, а также профилактики правонарушений и преступлений, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

В 2018 году в стране было зарегистрировано 49 тысяч преступлений, что на 33% ниже показателя годом ранее. «Но ни у кого нет права на самоуспокоение, — приводит слова президента телеканал. — Есть еще много проблем и работы. Обуздание преступности важно вывести на качественно новый уровень».

Почти во всех районах Андижанской области в прошлом году выросло количество тяжких преступлений. Высока доля женской преступности, она составила 8,5% от республиканского показателя. В Каракалпакстане преступность снизилась на 31%, но выросло количество убийств. Неудовлетворительна ситуация и в Наманганской области, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поручил Министерству внутренних дел коренным образом улучшить ситуацию, связанную с указанными вопросами, и разработать «дорожную карту» по устранению имеющихся недостатков.

Шавкат Мирзиёев подвел первые итоги системы стимулирования «работающих» и наказания «бездействующих» руководителей отделов внутренних дел, которая была внедрена в прошлом году,

Начальники ОВД 10 регионов, добившихся лучших результатов в противодействии преступности, будут вознаграждены — это города Ширин и Гулистан (Сырдарьинская область), Шахрисабзский район (Кашкадарьинская область), Янгиюльский (Ташкентская область), Кегейлийский и Канлыкульский (Каракалпакстан), Хавастский (Сырдарьинская область), Сардобинский (Сурхандарьинская область), Мирабадский (Ташкент) и Уртачирчикский районы (Ташкентская область).

В отношении руководителей 10 ОВД, показавших худшие показатели, будут применено наказание в виде штрафа — это Нуратинский, Нишанский, Элликкалинский, Пахтаабадский, Дустликский, Пахтакорский, Избасканский, Бостанлыкский, Бувайдинский и Куйичирчикский районы.

Ряд руководителей, допустившие недостатки в исполнении служебных обязанностей, получили строгое предупреждение, некоторые освобождены от занимаемой должности.

Фото: Пресс-служба президента.

На совещании было объявлено о введении системы закрепления генерального прокурора, главы МВД и командующего Национальной гвардией за территориями Узбекистана. Цель — улучшение взаимодействия ведомств.

Президент подчеркнул, что до настоящего времени не было спроса за состояние преступности с хокимов. Отныне они должны каждый день обсуждать ситуацию, связанную с преступностью в своем регионе. За этим нужно установить парламентский контроль, отметил президент. Местные кенгаши народных депутатов должны проводить обсуждение ситуации, причин совершения преступления и определять меры по их профилактике.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость последовательно формировать региональный опыт по профилактике и борьбе с правонарушениями. К примеру, учитывая высокую частоту совершения разбоев в Ташкенте, мошенничества в Фергане, воровства в Ташкентской области, требуется формирование региональной практики по их профилактике.

По его словам, не на должном уровне находится работа по прогнозированию состояния преступности.

Президент поручил поручил внедрить опыт Шайхантахурского района Ташкента по внедрению геоинформационной карты, указывающей виды преступности и их число по махаллям, во всех регионах. В результате применения карты в махаллях «Урда» и «Шайхантахур», где за девять месяцев было совершено 14 краж, за последние три месяца года не было совершено ни одной.

Дано задание разработать методологическое пособие по криминологическому прогнозированию, электронную базу данных о вовлечении молодежи в образование, а также создать школу психологов-педагогов, ориентированных на эту аудиторию.

Поручено принять меры по трудоустройству трудоспособных лиц в учреждениях исполнения наказания, организации в них новых производств по принципу государственно-частного партнерства.

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов, первый замглавы МВД Даврон Назармухамедов и замглавы МВД Акрамхон Бобохонов.

Глава государства отметил, что система подготовки кадров для правоохранительной сферы должна основываться на новейших подходах и соответствовать стремительно меняющимся требованиям и условиям.

«Необходимо формировать у молодых кадров критический анализ, дисциплину, честность, патриотизм, инициативность, персональную ответственность», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Поручено внедрить совершенно новый механизм назначения руководителей в правоохранительных органах. Кандидаты должны назначаться на должность только при условии достижения ими целевых индикаторов за отведенный срок.

Важным фактором предупреждения преступности президент назвал повышение правовой культуры граждан, формирование во всех слоях населения, особенно среди молодежи, нетерпимого отношения к правонарушениям. Правовая пропаганда не дает должного результата из-за того, что она проводится устаревшими методами, собрания и выступления поверхностны, сказал руководитель страны.

В ходе обсуждения обеспечения пожарной безопасности подвергнуто критике учащение случаев отравления угарным газом. Поручено провести сплошную проверку деятельности Противопожарного общества Узбекистана и внести предложение о совершенствовании сферы.

Намечено определить ведомство, ответственное за техническое состояние отопительных приборов, дымоходов и других средств, а также разработать технический регламент по оснащению датчиками угарного газа зданий и сооружений, отапливаемых газом и углем.