Председатель правления «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев считает монополистическое положение компании «очень неудобным». Об этом он заявил на заседании Международного пресс-клуба в среду.

Ранее отмечалось, что перебои в энергоснабжении в регионах Узбекистана в холодный период связаны с повышением нагрузки на тепловые электростанции — из-за отсутствия газа люди используют в быту электричество для обогрева домов и приготовления пищи.

«Быть монополистом — очень неудобно. Особенно очень проблемно в зимний период. У нас возникает дефицит электроэнергии зимой, летом такой проблем нет. Правда, что некоторая часть населения не получает газ, но отапливать дома нужно [за счет электроэнергии]», — сказал он.

Говоря о проблемах альтернативной энергетики Узбекистана, Улугбек Мустафоев указал на дешевизну продаваемой населению электроэнергии.

«Все остальное взаимосвязано с этой проблемой. С 16 ноября цены на электроэнергию выросли до 250 сумов (населению) и 331 (юридическим лицам). На выработку альтернативной энергии в среднем затрачивается 4−6 центов, а мы продаем населению по 2,2 цента. По этой причине у нас плохо развита альтернативная энергетика», — сказал он.

По его словам, «Узбекэнерго» не заинтересовано быть монополистом в сфере альтернативной энергетики.

Улугбек Мустафоев рассказал о том, как продвигается работа канадской компании SkyPower Global, которая намеревалась вложить 1,3 млрд долларов в строительство в Узбекистане объектов по выработке солнечной энергии общей мощностью 1000 МВт.

«Мы выделили им 100 га земли в Самаркандской области. Они уже начали строительно-монтажные работы. Все согласовано, „Узбекэнерго“ обязуется покупать электроэнергию у SkyPower», — отметил он.

Станция будет построена в Пастдаргомском районе в 2019—2020 годах. Стоимость проекта составляет 130 млн долларов, из которых 5 млн долларов планируется освоить в 2019 году.

SkyPower Global построит еще три станции мощностью по 200, 300 и 400 МВт, на которые потратят от 260 млн до 350 млн долларов. Ожидается, что проекты будут реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.

Глава «Узбекэнерго» напомнил, что сегодня дебиторская задолженность населения Узбекистана по электроэнергии составляет около 2 трлн сумов.

Ранее «Газета.uz» писала, что отключения электричества в районах и городах Узбекистана связаны с установленными лимитами на потребление электроэнергии.