Механизм выдачи паспорта или вида на жительство лицам без определенного места жительства внесен в Положение о центрах по реабилитации. Дополнения утверждены постановлением Кабинета Министров от 26 декабря 2018 года.

При обращении лиц без определенного места жительства в подразделении миграции и регистрации гражданства изучается принадлежность лица к гражданству Узбекистана — уточняется информации о дате и месте рождения и проживания, о наличии или отсутствии свидетельства о рождении или других документов, удостоверяющих личность, сведений о родителях, супругах, детях и других близких родственниках, о прежнем адресе постоянной прописки.

Если установить принадлежность к гражданству не удается, подразделения миграции и оформления гражданства выдают справку, временно удостоверяющую личность лица без гражданства, а также совместно с местными хокимиятами принимают меры по оформлению постоянной прописки и документированию видом на жительство.

Лицу без определенного места жительства, ранее документированному паспортом гражданина Узбекистана, но утратившему его и не имеющему постоянной прописки, вновь оформляется паспорт гражданина Узбекистана на основании временной прописки в виде исключения.

В дальнейшем в вышеуказанных случаях при оформлении паспортов органы внутренних дел принимают меры по освобождению лиц без определенного места жительства от административной ответственности.

Государственные пошлины за оформление паспортов лицам без определенного места жительства покрываются за счет средств местных бюджетов городов и регионов.

Кроме того, при необходимости местные органы власти могут предоставить средства для проезда таких лиц на места постоянного проживания за счет местного бюджета.

Отметим, что ГУВД Ташкента начало выдавать паспорта лицам без определенного места жительства, чью личность и гражданство удалось установить, с середины прошлого года. С 25 июня по 24 декабря 2018 года столичный Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства оказал помощь 3032 лицам.

321 человек получил биометрические паспорта, трудоустроено 176 человек, медицинская помощь была оказана 240 лицам, из них 220 направлено на стационарное лечение, 20 направлено на лечение в больницу, 147 человек воссоединились со семьями.