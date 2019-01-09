12−13 января в Самарканде состоится первая встреча министров иностранных дел диалога «Индия — Центральная Азия» с участием Афганистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Участие во встрече примут главы внешнеполитических ведомств Узбекистана — Абдулазиз Камилов, Индии — Сушма Сварадж, Кыргызстана — Чингиз Айдарбеков, Таджикистана — Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана — Рашид Мередов и первый заместитель министра Казахстана Мухтар Тлеуберди. К участникам также присоединится глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

Они обсудят сотрудничество в области содействия росту взаимной торговли, развития транспорта и логистики, привлечения инвестиций, технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки и образования, туризма.