При сносе ветхого жилья в Узбекистане применяется справедливый подход, заявил в ходе заседания Международного пресс-клуба в среду первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов.

Отвечая на вопрос о возможном сносе четырехэтажных «сталинских домов» в Ташкенте, первый замглавы Госкоминвестиции отметил, что речь идет, в первую очередь, о ветхом и аварийном жилье, которое еще имеет место быть в городах, в том числе и Ташкенте.





«Но когда идет речь о сносе такого жилья, сейчас применяется очень конкретный справедливый подход. Инвесторы, которые желают построить объект на месте этого ветхого жилья. Они должны договориться с жителями, возместить им полностью ущерб, компенсировать покупку жилья в другом месте или временно заселить их в других домах и после того, как будет построено жилье, дать им квартиру в новом здании на этом же участке. В этом механизме применяются исключительно рыночные цены», — заявил он.

Лазиз Кудратов сообщил, что есть проекты, когда инвесторы полностью договариваются с жителями, которые с удовольствием соглашаются на условия. «Потому что понимают, что через год-два будут жить в лучших условиях», — сказал первый зампред Госкоминвестиций.

Председатель Госкомземгеодезкадастра Абдушукур Абдуллаев указал на большое количестве старых домов в Ташкенте.

«Любой город развивается либо за счет расширения территории, либо за счет развития существующей инфраструктуры. Такие работы у нас тоже ведутся, только надо учитывать такое — в Ташкенте существует большое количество таких старых домов. Если вы направите средства, чтобы ремонтировать, поддержать коммуникации, на это уходит большое количество финансовых ресурсов», — признал он.

Абдушукур Абдуллаев утверждает, что в центре развитых городов зарубежных стран практически нет жилых домов.

«Город развивается. Во всех развитых странах, развитых городах, если рассмотреть центр города, жилых домов почти нет — либо гостиницы, либо развлекательные центры, либо парки отдыха. В Ташкенте тоже ведется большая работа, чтобы превратить его в такой город», — сказал он.

Глава «Госкомземгеодезкадастра» заявил что такие работы будут осуществляться в рамках законодательства.





«Раньше было понятие „инвентарная стоимость здания“. В 2018 году проводили объемную работу, чтобы перевести на кадастровую стоимость. Если в Ташкенте обычный дом, трехкомнатная квартира стоили по-старому около 3 млн сумов, то согласно кадастровой стоимости с учетом строения, другие аргументы, получается сумма около 60 млн сумов. Но кадастровая отличается от рыночной стоимости. Если речь идет о сносе жилого дома, то компенсация осуществляется по рыночной стоимости обязательно. Она устанавливается оценочными компаниями, которые имеют на это лицензию», — сообщил Абдушукур Абдуллаев.

Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что все ветхое жилье в Ташкенте планируется снести и построить на его месте новые дома.

Президент Шавкат Мирзиёев в послании Олий Мажлису Узбекистана поручил разработать программу реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов.