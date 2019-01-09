В Государственном налоговом комитете Узбекистана уволен начальник управления, который был ответственным за проект положения о бесспорном списание налоговой задолженности с пластиковых карт граждан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК.

17 декабря на портале по обсуждению нормативно-правовых актов был опубликован проект положения, описывающий механизм списания долга, собравший 57 замечаний и предложений. Документ вызвал бурное обсуждение в интернете. С заявлением выступил и Центральный банк, указавший на отсутствие законного механизма по бесспорному списанию налоговых задолженностей с банковских карт.

При изучении мнений общественности выяснилось, что проект был недоработан, в частности, он не учитывал рекомендации и замечания руководства ГНК и был опубликован на портале СОВАЗ без согласования.

Руководство ГНК предлагало для удобства физических лиц создать условия для оплаты долгов без посещения налоговых инспекций. Для этого планировалось получать письменное согласие плательщиков о списании определенной суммы для выплаты налоговой задолженности, сообщили в пресс-службе комитета.

Эти предложения не были учтены в положении. За допущенные ошибки и безответственность начальник управления ГНК, ответственный за проект положения, был освобожден от должности.

ГНК сейчас пересматривает документ. В нем, как ожидается, будет указано, что списание долгов с банковских карт физлиц будет производиться исключительно с их согласия.

Отметим, что в июне прошлого года президент подписал документ о совершенствовании деятельности органов налоговой службы, дающий налоговым органам право бесспорно списывать налоговую задолженность (до 2 МРЗП в месяц) с банковских счетов, обслуживающих карты налогоплательщиков-физлиц. Новым постановлением главы государства от 26 декабря эта норма отменена с 1 января.