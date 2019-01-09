Учредительный съезд Экологической партии Узбекистана состоялся 8 января в Ташкенте, сообщила пресс-служба Экологического движения.

Председателем новой партии стал заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов, уточнило «Народное слово». Ранее он был руководителем депутатской группы от Экологического движения Узбекистана в Законодательной палате.

На съезде были приняты программа и устав партии, утверждена символика, а также избраны члены Центрального совета и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: УзА

Задача партии — содействие достижению целей устойчивого развития страны, созданию для жителей Узбекистана благоприятных условий жизни, мобилизации сил на сохранение уникальной природы, разработке и реализации национальных и региональных экологических программ, повышению уровня экологической культуры в обществе, решению экологических и социально-экономических проблем, возникших вследствие усыхания Аральского моря и смягчению последствий Аральской катастрофы.

Инициаторам создания партии за 10 дней удалось собрать по Узбекистану более 65 тысяч подписей, в время как для создания партии необходимо не менее 20 тысяч, сообщил заместитель председателя исполкома центрального кенгаша Экологического движения Саидрасул Сангинов. Они будут сданы в Министерство юстиции для регистрации партии.

Напомним, президент Узбекистана в послании Олий Мажлису в 2017 году отметил необходимость отказа от квотирования мест в Законодательной палате для представителей Экологического движения. «Думаю, настало время создания равных условий для всех политических сил и отказа от выделения квоты для представителей Экологического движения», — сказал он.

Президент добавил, что изменение усилит здоровую конкуренцию на политической арене и послужит укреплению Экодвижения в качестве отдельной политической силы.

Квота в размере 15 депутатских мест в Законодательной палате была предоставлена Экодвижению в 2009 году.