Эксперты и консультанты основного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn помогут разработать стратегию развития компании «Узбекистон темир йуллари». Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов.

По его словам, опыт Deutsche Bank по реструктуризации в железнодорожной сфере будет полезен для улучшения и оптимизации узбекских железных дорог.

«Мы надеемся, что с привлечением Deutsche Bank повысим эффективность наших железных дорог», — сказал Лазиз Кудратов.

Отметим, что проектом Государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития» до 1 июля предусмотрено создание органа, осуществляющего единую государственную тарифную политику по государственному управлению в сферах воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и метрополитена. Согласно документу, этому новому органу должны быть переданы Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йўллари» и «Узбекистон темир йуллари».

Коме того, предусмотрена передача на аутсорсинг железнодорожных станций, гостиниц, вагонов-ресторанов, а также услуг контейнерных терминалов, с их постепенной продажей иностранным и отечественным инвесторам.

Deutsche Bahn в 2017 году перевезла 4,6 миллиарда пассажиров. Выручка за 2017 год составила 42,7 млрд евро, чистая прибыль — 765 млн евро.