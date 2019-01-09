За 2018 год судами по уголовным делам рассмотрено 38133 дела в отношении 48581 лица, что на 35,5% дел и 37,2% лиц меньше, чем за 2017 год. Итоги года «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

При этом 867 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 35706 лиц, из них в отношении 8730 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 24902 лиц назначены другие виды наказаний, 2074 лица осуждены условно.

Кроме того, 3290 лиц освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 30171 лицо освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, 9785 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 8144 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

В сравнении с 2017 годом, в 2018 году сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, хулиганство, угон транспортного средства, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение и преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

За отчетный период в результате применения института примирения 9486 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 3785 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 343,6 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

17613 уголовных дел, то есть почти 46,2% всех дел рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Кроме этого, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрено 1236 дел в отношении 1576 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 827 лиц и изменены судебные решения в отношении 522 лиц.