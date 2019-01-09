Велогонщица Ольга Забелинская заняла первое место в групповой гонке по треку на Чемпионате Азии в Джакарте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации

Спортсменка выиграла золотую медаль, набрав 70 очков. Второе место с 22 очками заняла Хуан Тинг Инг из Тайваня, а бронзовой медали удостоилась представительница Китая — Чжан Ин, которая финишировала с 15 очками.

Эта третья медаль высшей пробы, которую завоевала Ольга Забелинская, выступая за Узбекистан. Первое золото спортсменка выиграла осенью прошлого года в рамках турнира «Chrono des Nations» во Франции. Еще одна награду велогонщица получила на международном турнире Track Cycling Challenge в Швейцарии.

Данные соревнования предоставляют рейтинговые баллы спортсменам для участия в 32-х летних Олимпийских и 16-х Паралимпийский играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России с лета выступает за Узбекистан.