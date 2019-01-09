Указом Президента Узбекистана от 7 января Голиб Холжигитов назначен заместителем министра финансов — директором Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине, сообщила пресс-служба министерства.

Голиб Холжигитов родился в 1979 году, по образованию экономист. В 2001 году окончил Университет Северной Аризоны (США), в 2004 году — Ташкентский государственный экономический университет, а в 2012 году — Гарвардский университет в США.

Трудовую деятельность начал в Министерстве финансов в 2001 году. С 2004 по 2011 год работал руководителем экспертной группы по совершенствованию антимонопольной политики при Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

С 2016 по 2018 год работал менеджером проектов по автоматизации и внедрению роботизированных услуг в сфере управления частным капиталом и финансовых технологий UBS Global Wealth Management Headquarters (США).

С 2018 года Голиб Холджигитов работал менеджером проектов по внедрению больших данных и машинного обучения в сфере финансовых услуг в корпорации Bank of America Merrill Lynch (США).